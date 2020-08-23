Очки Махатмы Ганди ушли с молотка за $340 тысяч

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очки Махатмы Ганди, основателя современной Индии и идеолога философии ненасилия, ушли в Великобритании с молотка за 260 тыс. фунтов стерлингов ($340 тыс.). Об этом сообщает телеканал Sky News.

Указано, что лот был продан во время торгов аукционного дома East Bristol Auctions.

Последнему владельцу очки достались от дяди, который работал в Южной Африке с 1910 по 1930 годы, когда там находился Ганди.

Продавец, вероятно, не имел представления о том, насколько ценной вещью он владел – очки он положил в конверт и оставил их в почтовом ящике аукционного дома с запиской: "Эти очки принадлежали Ганди, позвоните мне".

"Возможно, это самые известные очки, которые у нас когда-либо были и самая ценная историческая вещь, которая когда-либо была у нас, – прокомментировал результаты торгов один из представителей аукционного дома. – Когда я рассказал владельцу, что мы считаем, что они стоят 15 тыс. фунтов стерлингов (около $20 тыс.), мне показалось, что он чуть не упал со стула".

В итоге очки продали за 340 тыс. долларов - сумма первоначальной оценки была превышена более чем в 17 раз.-0-