Один дома: хаски в поисках вкусного хулиганит на кухне - видео

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик появился в интернете. Владельцу собаки удалось снять на камеру, как его питомец хулиганит, пока его нет дома.

На видео собака "хозяйничает" на кухне. Сперва пес роется в нижнем ящике, затем залазит на столешницу и открывает дверцу верхнего шкафчика. Любопытное животное продолжает свои попытки найти что-то вкусное, пока все продукты из шкафа не оказываются рассыпанными на столе и полу.

Хозяин хаски с юмором отреагировал на сложившуюся ситуацию и прокомментировал видео: "Чудесная порода, не правда ли?".

Пользователям TikTok понравилось видео. Всего за несколько дней оно набрало более 3 миллионов просмотров. Подписчики с юмором комментировали: "Она просто что-то приготовить хочет", "Хозяюшка!", "А ведь он просто хотел приготовить вам сюрприз", "Пока хозяина нет дома".-0-