Один из 130 лотов - книга Пруста - продана на аукционе за рекордные 1,5 млн евро

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое издание романа "По направлению к Свану" (Du ct de chez Swann, 1913) Марселя Пруста продано с аукциона в Париже за 1,5 млн. евро. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Сумма, за которую ушло с молотка издание, - мировой рекорд для франкоязычной литературы. Ожидалось, что книга соберет на аукционе 600-800 тыс. евро, но во время торгов за него развернулась жесткая борьба с все увеличивающимися ставками.

Роман Пруста "По направлению к Свану" впервые издан в ноябре 1913 года. Это первая книга цикла "В поисках потерянного времени".

Торги за первое издание произведения прошли в рамках четвертой серии аукционов по распродаже библиотеки миллионера Пьера Берже, умершего в сентябре 2017 года совладельца компании Yves Saint Laurent. Книгу Берже подарил своему другу Люсьену Доде, но после его смерти в конце 1940-х раритет вернулся к прежнему владельцу.

В нынешней распродаже на торги выставлено 130 лотов, среди них много литературных раритетов - ценные издания Флобера, Монтеня, средневековые книги, письма Гогена и Мане.-0-