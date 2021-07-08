Один из бродячих слонов Китая возвращен в заповедник

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азиатский слон мужского пола, отделившийся от стада, блуждающего по юго-западу Китая более года, был подвергнут анестезии и возвращен в свой заповедник. Об этом сообщает Associated Press.

Одинокий слон был пойман в городе Юйси и отправлен обратно в национальный заповедник Сишуанбаньна, расположенный примерно в 280 км от него. Слон выглядел здоровым и не имел никаких травм, сообщило правительство провинции Юньнань в сообщении в социальной сети.

Остальные 14 слонов недавно двинулись на юг, но все еще далеко от заповедника.

Найденный слон бродил сам по себе более месяца и не проявлял никакого намерения возвращаться в свое стадо, согласно данным провинциального командного центра по безопасности и наблюдению за мигрирующими азиатскими слонами в провинции Юньнань. Слон в значительной степени полагался на еду, которую предоставлял командный центр или которую он находил в домах сельских жителей, и с 5 июля оставался в сельском районе, очень близко к шоссе и главной железной дороге.

Присутствие слона в густонаселенных районах вызвало обеспокоенность местных властей, которые приняли решение отправить слона обратно в заповедник, чтобы снизить риск для общественной безопасности.

По данным командного центра, для наблюдения за слонами было задействовано более 200 человек, десятки машин экстренной помощи и 20 дронов.-0-