Один из самых дорогих домов на колесах продадут с аукциона

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых дорогих и шикарных домов на колесах в мире уйдет с молотка в американском штате Аризона. Аукцион запланирован на январь 2020 года, пишет Motor.

Речь идет о Westcraft Capistrano Calypso 1950 года выпуска, он является самым длинным и редким. Высота его потолков достигает почти двух метров.

Нынешний владелец автомобиля купил его и полностью отреставрировал. Целая команда специалистов занималась реставрацией 11 лет.

Владелец хотел сохранить исторический вид раритетного автодома и в то же время сделать его современным и функциональным. В интерьере 30-х годов ХХ века есть телевизоры, розетки, современная система отопления и кондиционер.

Какой будет первоначальная цена лота, не сообщается.-0-