Один из самых трогательных моментов в жизни удалось записать на видео в США

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США сделала по-настоящему милые кадры, которые тронут сердца любого пользователя YouTube.

Американка занимается спасением лесных оленят, а помощь ей в этом оказывает немецкая овчарка. Через руки женщины прошло много малышей, а рядом с ней всегда был пес. Собака очень трепетно относится к животным, которым нужна помощь, поэтому всячески им помогает, греет и обнюхивает.

В один из дней девушка решила записать милую картину на видео, и никто не остался равнодушным. Жительнице США удалось запечатлеть один из самых трогательных моментов в жизни, что принесло ролику и собачке популярность на просторах соцсетей.-0-