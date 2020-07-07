Один из участников Kasabian покинул группу

Kasabian. Фото из Instagram
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронтмен популярной рок-группы из Великобритании Kasabian Том Мейган объявил о своем уходе из коллектива, об этом пишет The Guardian.
Согласно заявлению артиста, он решил покинуть группу из-за личных проблем, с которыми боролся последние несколько лет. Они серьезно повлияли на его поведение, поэтому фронтмен решил уйти из коллектива, чтобы вернуть жизнь в норму. Отмечается, что расставание участников группы Kasabian прошло по обоюдному согласию.
Популярная рок-группа была образована в городе Лестер в 1997 году. За свою продолжительную карьеру Kasabian выпустила шесть студийных альбомов. Последний релиз For Crying Out Loud вышел в 2017 году. -0-