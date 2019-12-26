Один снимок помог молодой маме измениться до неузнаваемости

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркий пример силы воли и мотивации продемонстрировала 27-летняя Кейт Гиббонс. Девушка сильно располнела после рождения первенца, но один снимок изменил все, сообщает The Sun.

Однажды отец семейства решил запечатлеть свою супругу с малышом Луи на руках. Мама наотрез отказывалась от снимков, но когда увидела фото, то ужаснулась. Девушка сильно набрала вес после родов и очень стеснялась своего тела.

Муж показал ей фотографию и Кейт впала в депрессию, прикончив все сладости в доме. На следующее утро все изменилось: молодая мама приняла решение измениться к лучшему.

После новогодних праздников она отправилась к диетологу, который составил ей подходящую программу питания и тренировок. Процесс начался и Кейт старалась питаться правильно.

Кейт Гиббонс. Фото The Sun

Дополнительным стимулом послужил тот самый роковой рождественский снимок с сыном. Как только девушке хотелось перекусить, она смотрела на фото и это очень помогало.-0-