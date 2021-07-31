"Одна голова": новый пост Полины Гагарины заставил пользователей Instagram переживать

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Полина Гагарина разместила в Instagram новый пост, который вызвал неоднозначные эмоции у пользователей.

Певица отправилась на отдых, откуда не стесняется выкладывать соблазнительные кадры в бикини. В очередной раз Полина Гагарина примерила черный купальник и отправилась задорно прыгать в бассейн. Этот момент повеселил юзеров, но в тоже время и заставил переживать за звезду.

Многие пользователи отметили чрезмерную худобу Полины Гагариной, которая и заставила волноваться людей. "Ходячие кости", "Одна голова", "Ты вообще кушаешь?" - написали юзеры в комментариях. Впрочем, большинство подписчиков восхитились стройной фигурой знаменитости. Неудивительно, что за непродолжительное время видео посмотрели сотни тысяч раз. -0-