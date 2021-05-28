Одна из первых войн в истории человечества могла быть связана с изменениями климата - ученые

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из первых войн в истории человечества могла быть связана с изменениями климата, заявили ученые. Они сделали такой вывод после исследования останков, обнаруженных в долине Нила, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Scientific Report.

Еще в 1960-х годах в месте под названием Джебель-Сахаб раскопали 61 человеческий скелет. Возраст захоронения оценили в 13 тыс. лет - оно возникло задолго до образования Египетского царства и строительства пирамид.

Кости были сильно повреждены. Эксперты обнаружили на них следы многочисленных травм от колющего оружия - копьев и стрел. Долгое время считалось, что эти люди, скорее всего, жертвы одной из первых организованных битв в истории. Но авторы нового исследования поставили эту теорию под сомнение.

Ученые повторно исследовали останки с использованием новейших научных методов и установили, что люди погибли не в одном сражении, а в разное время. "Вероятнее, что они были убиты во время спорадического и повторяющегося насилия, которое продолжалось в течение нескольких лет", - отметили авторы.

На костях сохранились следы как заживших, так и незаживших ран - свидетельство того, что люди в течение своей жизни регулярно сталкивались с насилием. Причем и мужчины, и женщины, и дети страдали одинаково. У некоторых в костях застряли чешуйки каменного оружия.

Ученые отметили, что у женщин больше переломов предплечья, а у мужчин - переломов кисти, очевидно, потому что они пытались защититься во время ближнего боя. У детей чаще всего присутствовали травмы головы, нанесенные тупым предметом.

Радиоуглеродное датирование подтвердило, что возраст скелетов соответствует 13,4 тыс. лет, что делает Джебель-Сахаб самым ранним известным кладбищем и примером межличностного насилия в мире.

Причиной затяжной войны, скорее всего, стали климатические и экологические изменения. Примерно в ту эпоху завершился последний ледниковый период. В долине Нила начались сильные засухи, что заставило людей биться за доступ к воде и другим ресурсам.-0-