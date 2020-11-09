Одна змеиная сила! Под капотом машины нашли огромную рептилию - видео

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец автомобиля в США под капотом обнаружил живое дополнение к двигателю, однако сам не решился его достать.Кадры разместили в Facebook.

Мужчина из штата Флорида утром решил проверить техническое состояние машины перед поездкой и сделал необычное открытие. Под капотом мощного авто в удобной позе расположился трехметровый тигровый питон.

Неудивительно, что водителя такое дополнение к машине напугало, поэтому он решил вызвать специалистов. Они достали змею, а вот пользователи сети не удержались от массы шуток: "Под капотом одна змеиная сила!", "Что-то это не очень похоже на турбину". "Тюнинг пошел не по плану)". -0-