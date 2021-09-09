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Калейдоскоп
09 сентября 2021, 16:15

Официальный трейлер четвертой "Матрицы" появился в сети (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Warner bros. представила в сети первый полноценный трейлер грядущей новой части "Матрицы".

Зрителя ждет новое погружение во вселенную Матрицы. Кроме этого, к своим ролям Нео и Тринити вернутся актеры Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Персонаж Ривза после событий третьей части вернулся в Матрицу, где за продолжительное время забыл свое прошлое, но оно напоминает о себе во снах. По всей видимости, впасть в забвение Нео удалось не без помощи синих таблеток. Однако определенные события и встреча с Тринити заставляют его вновь пройти путь и узнать, насколько же глубока кроличья нора.

Ранее стало известно, что четвертая часть кинофраншизы получила название "Матрица: Воскрешение", а накануне первые тизеры уже представили на YouTube. Причем, авторы сделали интересный ход: юзеру необходимо выбрать синюю или красную таблетку, а после покажут тизеры, которые слегка отличаются. Премьера намечена на 22 декабря этого года. -0-

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