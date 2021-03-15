Огненный шар заметили в небе над Якутией (Видео)

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно жители Якутии стали в Instagram делиться кадрами, которые многих впечатлили.

Людям из города Усть-Нера удалось запечатлеть в небе над населенным пунктом огромный огненный шар. Что это было - пока достоверно неизвестно. Одни считают, что в небе над российским городом сгорел метеор, а другие уверены, что записали на видео падения космического мусора с орбиты Земли.

Действительно, ранее NASA заявило, что с МКС была сброшена платформа с мусором, однако она не могла так быстро войти в атмосферу. В Роскосмосе считают, что огненный шар в небе над Якутией - разгонный блок "Фрегат", который использовался в 2009 году для вывода нескольких спутников на орбиту Земли. -0-