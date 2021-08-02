Ограбление века: олень стащил ужин кемпера прямо из-под носа (Видео)

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Youtube появились забавные кадры, которые привлекли внимание пользователей.

Молодой человек из США отправился на природу в местный парк. Он намеревался хорошо провести время и пожарить хот-доги в лесу, но его планам помешал хитрый воришка. Парень разложил продукты и принялся готовить, однако заманчивый запах сосисок привлек местного обитателя.

Пока кемпер отходил за булочками, его ужин стащил олень. Причем, сделал это он без капли стеснения и прямо под носом у американца. Повезло, что мужчина заметил воришку и успел включить камеру, благодаря чему на видео попало забавное ограбление века. -0-