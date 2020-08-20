Огромная акула захотела ласки и отправилась к людям - видео

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдыхающие в Индонезии стали свидетелями очень впечатляющего и милого случая, который они записали на видео и загрузили на YouTube.

Несколько человек мирно плавали, когда рядом с ними оказалась огромная китовая акула. Она приблизилась к отдыхающим и, как бы намекая, захотела ласки. Сначала мужчина, к которому обитатель океана обратился, застыл от страха и подумал, что животное на него нападет, однако все оказалось куда милее.

Тигровая акула захотела ласки и отправилась к людям. Она была очень дружелюбной и нежной. Разумеется, это окупилось с полна, а отдыхающие получили непередаваемые эмоции.

Китовая акула - крупный вид рыб, который может достигать в длину 12 метров. Они не представляют опасности для людей и питаются планктоном. -0-