Огромная красная панда великолепна в новом тизере мультфильма "Я краснею"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Disney и Pixar представили на YouTube первый тизер грядущего мультфильма под названием "Я краснею".

Главной героиней мульта станет тринадцатилетняя девочка по имени Мэй Ли, которая с трудом справляется с эмоциями, особенно в подростковом возрасте. Школьница пытается быть послушной и справляться с хаусом в своей жизни.

Проблем у школьницы хватает, однако каждый раз, когда Мэй волнуется, что у подростков почти всегда, девушка превращается в огромную красную панду. В тизере не ясно, из-за чего у девочки такая способность, но судя по первым кадрам и юмору - зрителя ждет что-то легкое и веселое. Премьера намечена на весну 2022 года. Оцените видео и вы, а больше обзоров на новинки из мира кино ищите на сайте tv.belta.by. -0-