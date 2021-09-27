Огромная надувная луна устроила суету на улицах Китая (Видео)

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный и впечатляющий случай произошел в китайской провинции Хэнань 20 сентября. Видео публикует издание Sky News.
В городе проходил фестиваль луны, однако что-то пошло не так. Организаторы недостаточно сильно закрепили надувной спутник Земли, поэтому ветер подхватил массивный шар, который отправился кататься по улицам города.
Надувная луна устроила суету среди местных жителей, которые, мягко говоря, были удивлены такой картине. Декорация к фестивалю прокатилась по нескольким автомобилям, а проворные люди убегали с ее пути. Все обошлось и надувная луна остановилась в нескольких сотнях метрах от места проведения праздника, упав в воду. Кадры, записанные очевидцами, изрядно повеселили пользователей сети.-0-