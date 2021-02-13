Огромные ресницы годовалого ребенка вызвали восторг в сети

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети появился небольшой ролик, где женщина продемонстрировала общественности уникальную черту своей дочери. Внимание на кадры обратило издание The Sun.

Мама показала пользователям социальной сети малышку, у которой просто невероятные ресницы. Женщина сняла спящего ребенка, ведь многие из пользователей не поверили ей. Девушка решила всех убедить и взяла влажную салфетку, чтобы провести по векам девочки.

Салфетка осталась чистой и после этого у малышки появились настоящие поклонники, которые восторгаются ее особенность. Другие люди отметили, что теперь завидуют девочке с ее шикарными ресницами. -0-