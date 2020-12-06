Огромный аллигатор украл добычу охотников и попал на видео

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько мужчин отправились на охоту и выбрали для этого болото в американском городе Лизберг, штат Флорида. Туда прилетают утки, которые и стали целью.

Один из охотников смог подстрелить птицу и компания уже начала плыть в сторону добычи, но в их планы вмешался другой местный обитатель. На подстреленную утку положил глаз четырехметровый аллигатор. Он выныривает из воды и съедает утиную тушку. Охотники за всем наблюдали и записали происходящее на видео.

В конечном итоге люди поняли, что спорить с огромной рептилией лучше не стоит. Тогда один из охотников произносит: "Хорошо, если ты наелся - убирайся отсюда". -0-