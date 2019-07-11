Огромный кактус пробил лобовое стекло автомобиля в США

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное ДТП произошло в Аризоне, сообщает издание Fox10 .

Огромный кактус Сагуаро сломался и пробил лобовое стекло машины. ЧП произошло утром 10 июля. Водитель ехал по местной трассе, не справился с управлением и врезался в кактус. От удара растение сломалось и влетело через переднее стекло в салон машины.

К счастью, водитель авто получил незначительные царапины, однако все могло закончиться куда печальнее. Кактус Сагуаро произрастает преимущественно в США и Мексике. Его высота может достигать 18 метров, а толщина ствола превышает 65 сантиметров. -0-

Фото Fox10