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Калейдоскоп
16 февраля 2022, 15:42

Огромный кит выпрыгнул из воды, чтобы подарить "поцелуй" туристам (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительное и необычное явление запечатлели на видео туристы в Мексике. Кадры опубликовали на YouTube.

Несколько лодок с туристами прибыли к заливу Магдалена, где обитают киты. В какой-то момент 45-тонный кит выскочил из воды, чтобы подарить людям "поцелуй". Сразу огромное млекопитающее стеснялось и плавало у поверхности воды, но потом выпрыгнуло из воды и максимально подплыло к лодкам.

Путешественники были заворожены происходящим, они поспешили погладить кита и даже поцеловать его. Этот момент очаровал пользователей сети, ведь за короткое время ролик посмотрели множество раз.-0-

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