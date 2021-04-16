Огромный кит выпрыгнул из воды в нескольких метрах от ныряльщика (Видео)

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горбатый кит напугал людей, когда выпрыгнул из воды всего в паре метров от человека. Кадры разместили на YouTube.

Фотограф Патрик Дэвис вместе с возлюбленной решили провести день вместе и поныряли вблизи острова Окинава. Отдых проходил замечательно, а потом мужчине удалось сделать уникальные кадры.

Пара уже возвращалась к лодке, когда огромный кит решил выпрыгнуть из воды всего в нескольких метрах от ныряльщика. Кит восхитил парочку, а также множество юзеров сети, которые посмотрели видео сотни тысяч раз. -0-