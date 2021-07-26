Огромный метеорит взорвался над Норвегией и попал на видео

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Норвегии минувшей ночью запечатлели в небе невероятное космическое явление. Об этом пишет BBC.

В воздушном пространстве страны взорвался огромный метеорит, который удалось запечатлеть на видео сразу с нескольких точек. Отмечается, что космическое тело вошло в атмосферу Земли ночью 25 июля, после чего взорвалось в небе над Норвегией.

Специалисты считают, что часть метеорита могла упасть неподалеку от Осло, а вот местные жители продолжают делиться захватывающими кадрами в соцсетях. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. -0-

Meteor in Oslo pic.twitter.com/HodXe9RfrF — Mikael Berg (@mikaelberg2k) July 24, 2021

A #meteor broke up in the atmosphere over Oslo Norway a little over an hour ago and this person caught it on their Tesla dash cam. ????



pic.twitter.com/T0JqUsl7BV — Bruno (@BrunoPresents) July 24, 2021