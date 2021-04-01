Огромный нос или "силиконовые" губки. Топ-5 приматов с самыми необычными мордашками

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы познакомимся с приматами, которые имеют эффектную яркую внешность. Настоящее чудо природы! А какое животное понравилось вам больше всего?

Ринопитек

Обитают эти красивые животные в Азии. При взгляде на примата в глаза бросаются пухлые губы. Интересно, что обладателями яркой изюминки являются самцы. И то не все, а только вожаки.

Фото globallookpress.com

Носач

Эти животные отличается длинным носом, который по форме напоминает огурец.

Фото Яндекс

Золотой лангур

Обладательница яркой шубки обитает в одном из штатов Индии, а также Бутане.

Фото juzaphoto.com

Мандрил

Очень эффектный примат с цветной мордочкой. К тому же он еще и звезда! Помните мультфильм "Король и лев"?

Фото Pittsburgh Zoo

Паукообразная обезьяна

Этих обезьянок отличают очень длинные лапки и тело.

Фото mirplaneta.ru