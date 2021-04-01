Огромный нос или "силиконовые" губки. Топ-5 приматов с самыми необычными мордашками

Фото из социальных сетей
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы познакомимся с приматами, которые имеют эффектную яркую внешность. Настоящее чудо природы! А какое животное понравилось вам больше всего?
Ринопитек
Обитают эти красивые животные в Азии. При взгляде на примата в глаза бросаются пухлые губы. Интересно, что обладателями яркой изюминки являются самцы. И то не все, а только вожаки.
Фото globallookpress.com
Носач
Эти животные отличается длинным носом, который по форме напоминает огурец.
Фото Яндекс
Золотой лангур
Обладательница яркой шубки обитает в одном из штатов Индии, а также Бутане.
Фото juzaphoto.com
Мандрил
Очень эффектный примат с цветной мордочкой. К тому же он еще и звезда! Помните мультфильм "Король и лев"?
Фото Pittsburgh Zoo
Паукообразная обезьяна
Этих обезьянок отличают очень длинные лапки и тело.
Фото mirplaneta.ru