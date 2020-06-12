Огромный зуб доисторической акулы нашли на пляже среди камней – видео

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парочка жителей американского города Чарльстон в США прогуливались по пляжу, когда им удалось сделать потрясающее открытие, сообщает газета The Island Packet.

Супруги Джессика и Саймон Оуэнсы отправились на прогулку по берегу местной реки Стоно. В самый разгар веселья, девушка заметила нечто странное среди листвы и камней. После отлива подозрительную вещь вынесло на берег. Как позже выяснилось, из реки на сушу выбросило огромный зуб доисторической акулы – мегалодона. Разумеется, девушка обрадовалась такой находке.

Несколькими днями позже, супруги решили показать находку экспертам, которые подтвердили подлинность. Размер зуба составляет около 15 сантиметров. Это почти рекорд, который принадлежит находке на юге штата Южная Каролина. Ее размер 16 сантиметров. Впрочем, семья решила оставить зуб себе на память, а не продавать его. -0-