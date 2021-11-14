"Ох, этот рыжий маленький чертенок!": котенок решил проверить терпение пса (Видео)

Скриншот из видео

Хозяин животных снял ролик о том, как его питомцы проводят время друг с другом. На видео рыжий котенок играет с огромной собакой по кличке Милки. Маленький хищник то кусает пса за морду, то толкает его задними лапами. Собака, в свою очередь, не против такого времяпрепровождения со своим маленьким другом. В ролике видно, как Милки с удовольствием играет с котенком. Видео с очаровательными животными набрало более 5,6 миллионов просмотров. Многие подписчики канала выразили свой восторг в комментариях: "Какие миленькие животные. Надо нам, людям, учиться любви у собак и кошек", "Ох, этот рыжий маленький чертенок! Ну умора! Никому нет покоя!", "Собаки самые умные животные, с каким снисхождением относятся к мелким!", "Милки такой добрый", "Котенок растет в любви. Не каждому человеку так везет", "Как Милка аккуратно играет с малышом! Умничка!", "Какая красивая и добрая собака. Как снисходительно улыбается и так нежно поддразнивает котенка! Очень позитивное видео", "Позитив просто зашкаливает", "Хочется постоянно смотреть на этих красавчиков". Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!