"Ох, Наоми!": модель Наоми Кэмпбелл примерила для фотосессии очень соблазнительное бикини (Фото)

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Наоми Кэмпбелл представила в Instagram новый пост и очаровала всех своей красотой.

Знаменитость приняла участие в стильной фотосессии, где предстала перед камерой в соблазнительном бикини. Для съемки Наоми Кэмпбелл распустила волосы, выбрала броские аксессуары, а главной изюминкой снимков стал комплект бикини, состоящий из перекрестных завязок в голубом и белом цвете.

Конечно, кадры не остались без внимания пользователей, которые завалили модель массой восторженных комментариев. "Какая красота!", "Идеальная фигура", "Ох, Наоми!" - написали фолловеры. Неудивительно, что пос быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-