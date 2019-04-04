Охоту большой белой акулы засняли от первого лица

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские ученые прикрепили к спинам восьми белых акул камеры и смогли снять видео о том, как охотятся хищники, пишет The Daily Mail со ссылкой на публикацию в
По словам исследователей, видеозапись дает возможность взглянуть с другой стороны на охоту белых акул на тюленей. Например, густые водоросли не служат для тюленей надежным убежищем.
"Мы можем видеть, как белые акулы двигаются в сложной среде в режиме реального времени и как они совершают захватывающие развороты на 180 градусов в густых зарослях водорослей. У нас есть возможность рассмотреть, как эти хищники ведут себя в непривычной среде, и таким образом лучше изучить поведение этих белых гигантов", - сказал руководитель проекта Оливер Джуэлл.
Всего ученым пришлось отсмотреть и обработать 28 часов видеоматериала. При этом, отмечается, что ни одна атака акул не завершилась удачно.-0-
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