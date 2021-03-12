Охранник чудом спасся, когда фура смяла его будку до основания - видео

Скриншот из видео

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели интригующий момент, достойный триллеров мировой величины. Кадры опубликовали в соцсети. Инцидент произошел в городе Климовске Московской области на одном из складов. Сотрудник заметил фуру, за рулем которой никого не было. Большегруз начал катиться, а его траектория точно указывала на то, что будке охранника не "увернуться". Тогда сотрудник побежал к зданию и предупредил мужчину об опасности. В итоге, охранник чудом спасся и выскочил из будки за несколько секунд до того, как прицеп фуры смял постройку до основания. К счастью, никто не пострадал, а вот кадры набирают популярность в сети. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!