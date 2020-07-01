Охранник отдал свой зонт собаке и растрогал пользователей сети - фото

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка разместила в Twitter снимок, который стал предметом бурного обсуждения в сети.

Кроме этого, опубликованная фотография растрогала десятки тысяч пользователей социальной сети. Трогательный кадр показывает, как охранник одного из магазинов в Шотландии вышел к собаке и укрыл ее от дождя с помощью зонта.

Фото Twitter

Такой поступок парня восхитил юзеров Twitter. Они быстро нашли молодого человека, который успел репостнуть кадр к себе на страницу. Люди похвалили парня за трогательный поступок и отметили, что своими действиями он осчастливил и растрогал многих.

Фотография в социальной сети стала вирусной и собрала почти 150 тысяч лайков. Многие пользователи в комментариях упрекнули хозяина песика за плохое отношение к животному, а другие продолжили писать хвалебные отзывы на поступок охранника. -0-