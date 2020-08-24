Охранник увидел странный силуэт на камере и передумал выходить на улицу - фото

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странный инцидент произошел с мужчиной из Великобритании. Об этом пишет Birmingham Live.

Историей с изданием поделился начальник охраны местной стройки по имени Адам Лис. Он рассказал, что в очередное ночное дежурство на объекте камера видеонаблюдения зафиксировала движение.

Сигнал с датчика пришел оповещением, но когда мужчина взглянул на экран - его пробрала холодная дрожь. Камера сфотографировала девушку в длинном белом платье и со странным предметом в руках. Кроме этого, ее силуэт был полупрозрачным. Никто из охранников не смог найти объяснение случившемуся, поэтому они отправились проверить территорию.

Фото Twitter

К удивлению мужчин, но на стройплощадке никого не было. Мужчина до этого случая не верил в призраков, однако в ту ночь решил все же не выходить на улицу. "Это самое странное, что я видел за пять лет наблюдения за сотнями подобных объектов", - рассказал Адам Лис.-0-