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Калейдоскоп
21 июня 2021, 15:23

"Ой да лепота!" - Солисты Little Big выпустили песню на старославянский мотив

Илья Прускин. Скриншот из видео
Илья Прускин. Скриншот из видео

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солисты знаменитой группы Little Big решили отойти от своего классического стиля и выпустили совершенно новую песню.

Артисты соединили в одной композиции современную рэйв-музыку и старославянские мотивы. Трек получил название "Ой да на рэйве", что передает всю атмосферу песни.

Новая работа солистов Little Big пришлась по вкусу пользователям, которые оценили результат творчества артистов в комментариях. "Шикарно", "Пустился в пляс", "Ой да лепота!" - написали поклонники. Неудивительно, что за непродолжительное время видео в Instagram посмотрели более миллиона раз. -0-

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