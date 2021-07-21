Окаменелости обитателей древнего моря найдены в Великобритании

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские палеонтологи-любители, исследуя прибрежную зону, обнаружили большую коллекцию окаменелостей Юрского периода. Исследование показало, что древние существа погибли почти одновременно вследствие масштабной катастрофы, сообщает "МИР 24" со ссылкой на ВВС.

Возраст окаменелостей составил около 167 млн лет. В то время на месте британских берегов располагалось мелководное море глубиной от 20 до 40 м. Климат был гораздо более теплым - из-за движения тектонических плит участок, на котором сейчас расположены Британские острова, находился на месте современной Северной Африки.

Обследуя окаменелости, ученые идентифицировали морских звезд, лилий, ежей и морских огурцов. Одни существа свободно плавали, другие были прикреплены к стеблю, третьи передвигались по дну ползком.

Всего было найдено несколько десятков тысяч иглокожих. Палеонтологи отметили, что это одно из самых значительных хранилищ окаменелостей во всей Великобритании. Раньше они располагали лишь единичными образцами древних существ времен Юрского периода. Новое открытие предоставляет обширный материал для дальнейших исследований.

Окаменелости полностью сохранились, вплоть до кальцитовых пластин, составлявших скелет иглокожих. Положение тел показало, что существа приняли напряженные позы и вытянули щупальца в попытках защититься. Ученые предположили, что в этом районе могло произойти землетрясение, вызвавшее мощный оползень. Он похоронил под собой обитателей древнего моря, обеспечив сохранность их тел на протяжении миллионов лет.-0-