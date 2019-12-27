Оксана Федорова удивила поклонников "царским" образом

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась в Instagram свежим снимком со своей "царской" фотосессии.

Звезда разместила в социальной сети фото, на котором она позирует в пышном и нежном платье, а на голове у нее красуется корона.

Телеведущая Оксана Федорова в подписи к посту сравнила себя с Несмеяной и написала: "Даже, если жизнь бросает из стороны в сторону, держитесь крепко за "Корону"… Мы же Королевы".

Поклонники модели горячо приняли новые снимки и оставили тысячи лайков. Впрочем, нашлись и те, кто был против такого образа Федоровой. По их мнению, звезда стала все чаще прибегать к пластике и фотошопу, из-за чего перестала быть собой. -0-