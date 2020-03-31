Оксана Самойлова объявила, что разводится с Джиганом

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оксана Самойлова разместила в Instagram новый пост, который развеял все слухи о звездной паре.

Российская модель объявила в социальной сети, что после 10 лет брака решила подать на развод. В подписи к посту она отметила, что это решение ей далось нелегко, особенно после долгого брака и четырех детей.

Российская модель Оксана Самойлова опубликовала семейный снимок и рассказала подписчикам, что причиной стали измены, а также неадекватное поведение рэпера Джигана. Помимо всего прочего, звезда таким способом хочет оградить детей от переживаний и намерена заняться их воспитанием самостоятельно. "Я не знаю что будет завтра или через месяц. я не знаю как буду я с 4 детьми, но мне придется быть сильной, и скорее всего сильнее чем когда-либо", - написала Самойлова.

В комментариях подписчики знаменитости выразили свои слова поддержки, в том числе и звезды шоу-бизнеса: "Всё будет хорошо!", "Милая, сил тебе", "Дорогая Оксана, сил вам". За несколько часов пост собрал свыше 40 тыс. отзывов.-0-