14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-леди и супруга артиста Джигана Оксана Самойлова разместила в Instagram новый пост и удивила многих фолловеров.

Знаменитая пара отпраздновала 12 декабря годовщину свадьбы и обменялась подарками. Улыбка и красота стали не главными составляющими на фото, ведь Оксана Самойлова похвасталась шикарным подарком на годовщину свадьбы, который ей преподнес муж.

Огромное кольцо блестит на пальце звезды, что удивило многих пользователей. Впрочем, большинство фолловеров Оксаны Самойловой были рады за нее и написали огромное число теплых слов в комментариях.-0-