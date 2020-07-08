Оксана Самойлова рассказала, почему решила остаться с Джиганом

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена музыканта Джигана Оксана Самойлова опубликовала в Instagram новый пост, который пролил свет на отношения звездной пары.

Девушка разместила атмосферный кадр с конного ранчо, а в подписи к нему рассказала о причине, по которой решила не разводиться с Джиганом.

Самойлова отметила, что многие были бы рады разрыву, однако она решила сохранить семью, чтобы дать детям шанс вырасти в любви мамы и папы. "я просто дала им маленький шанс на маму и папу. не мужу а именно детям", - написала девушка в Instagram.

В комментариях подписчики поддержали звезду и отметили, что она поступила правильно. Впрочем, нашлись и те, кто не особо поверил в громкие слова Самойловой: "Да кому вы рассказываете, на фотках и обнимаетесь и целуетесь как прежде", "Просто воздух в уши. Спасибо. А где женская мудрость?", "Публике можно что угодно начесать , но себя не обманывайте". -0-