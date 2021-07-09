Оксана Самойлова решила разнообразить свой Instagram и показала очень смелую фотосессию

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша Оксана Самойлова в последнее время увлеклась тематикой воспитания детей в своем Instagram, поэтому решила немного внести пикантности.

В Instagram-сторис знаменитость показала небольшие видео из недавней фотосессии, где девушка предстала в очень соблазнительном виде. По всей видимости, результаты съемки скоро можно будет увидеть на странице, а пока Оксана Самойлова балуется перед камерой в откровенном черном купальнике и смелом нижнем белье.

Оксана Самойлова. Скриншот из Instagram-сторис

Неудивительно, что многие юзеры Instagram не смогли пройти мимо. Они завалили звезду массой хвалебных отзывов, отметив ее красоту. -0-