Октябрь этого года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98° выше средней многолетней за XX век. Температурный показатель только на 0,06° уступает рекорду октября 2015 года.

Также второй месяц осени этого года стал 43 подряд октябрем и 418 месяцем подряд с температурой, которая была выше средней в XX веке.-0-