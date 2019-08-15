Олег Газманов омолодился на 20 лет

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Олег Газманов сбросил более 20 лет всего за несколько минут. Свою "новую" внешность он показал на странице в Instagram.
Артист подписал забавный ролик и раскрыл секрет своей неожиданной "молодости": "Уже давно первый вопрос журналистов - почему я так хорошо выгляжу в свои 68 лет. Наконец открою свою тайну. Около 10 лет с группой наших ученых я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе".
Видео повеселило подписчиков Олега Газманова. Многие из них не смогли сдержать смех, а другие отметили, как мило артист выглядит в необычном образе.
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