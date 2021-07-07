Олег Газманов подумывает завершить музыкальную карьеру

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский артист Олег Газманов отметил свой 70-летний юбилей, а также в интервью ТАСС сделал любопытное заявление.

Во время разговора с журналистом певец отметил, что подумывает о том, чтобы заверить свою творческую карьеру. На данный момент Олег Газманов гастролирует со своей новой программой, однако отмечается, что мысли о завершении музыкальной карьеры посещают его все чаще. "Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним", - подчеркнул Газманов.

Причем, артист подчеркнул в разговоре, что даже если и примет такое решение, то сделает это не для привлечения публики на свои выступления. Решит ли Олег Газманов завершить музыкальную карьеру в этом году – он не уточнил. Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Свою музыкальную карьеру Газманов начал в группе "Атлантик", а популярность к нему пришла в 1989 году после исполнения песни "Люси". -0-