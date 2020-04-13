Ольга Бузова подстригла себе волосы - теперь у нее короткая стрижка

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ольга Бузова слов на ветер не бросает. Она доказала это после того, как сама обрезала себе волосы. Об этом селебрити рассказала в личном Instagram-аккаунте.

Дело в том, что звезда в последнее время частенько принимает участие в различных челленджах. От Гусейна Гасанова она получила задания, среди которых - требование самостоятельно подстричь себя. Девушка решилась на это. Теперь у Бузовой довольно короткие волосы. Фолловеры поддержали Ольгу и сказали, что новая прическа ей очень к лицу.-0-

Скриншот сториз из Instagram