Ольга Бузова показала, как "борется" с хмурой погодой - фотодоказательство

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Бузова поделилась в фолловерами лайфхаком, как радоваться серым будням, когда погода не радует солнцем.

Она опубликовала в Instagram снимок на фоне заснеженного пейзажа. Суть лайфхака, собственно, в правильном подборе одежды - звезда выбрала ярко-желтую куртку. Она очень к лицу Ольге, а еще здорово поднимает настроение. Фанаты отметили, что Бузова стала "солнышком", которого пока так не хватает. Многие спросили, где купить такой красивый наряд.-0-

Фигура Ольги Бузовой на новом фото в Instagram озадачила фанатов Знаменитость решила поделиться несколькими секретами своего отдыха и представила снимок в бикини.