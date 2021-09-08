Ольга Бузова потанцевала у шеста, но ее фигуру сразу раскритиковали

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый пост и вызвала бурное обсуждение среди пользователей.

Артистка представила небольшой ролик со своим зажигательным танцем у шеста. Для этого Ольга Бузова примерила обтягивающие велосипедки и кроп-топ черного цвета, однако не наряд стал предметом обсуждения у людей. Многие юзеры оказались недовольны постом звезды, а также раскритиковали ее фигуру.

Фолловеры Ольги Бузовой отметили, что ее талия прибавила несколько лишних килограмм. Это выделяется и поэтому многие начали обсуждать то, как знаменитость поправилась. Впрочем, нашлись и те, кто, напротив, восхитился записью в Instagram и поспешил оставить хвалебный комментарий. -0-

Фото из Instagram