Ольга Бузова позаимствовала идею для фото у Волочковой

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Бузова разместила в Instagram новое "горячее" фото, которое тут же привлекло внимание многомиллионной армии поклонников.

В кадре певица позирует на шезлонге в бане, расслабляясь у камина. В подписи к посту звезда поделилась подробностями своего отдыха: "Как говорится, "кто сегодня парится, тот не старится", " Банька, свежий воздух, раки… Кайф".

В свою очередь, подписчики Ольги Бузовой в комментариях отметили, что уже где-то видели нечто подобное. Многие стали говорить о том, что Бузова позаимствовала идею для фото у Волочковой, которая не прочь порадовать своих фолловеров снимками из парилки. "Я подумала что это Волочкова ? Шпагата не хватает", "по примеру Волочковой пошли?", "Где-то я уже это видел", - написали фолловеры знаменитости.-0-