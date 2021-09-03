3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Ольга Бузова разместила у себя в Instagram несколько роликов с очень неожиданной информацией.

Наставница шоу X-Factor вернулась в Москву и поделилась своими впечатлениями. Певица отметила, что вместе с ней приехали и гостинцы из Беларуси - колбаса. После этого знаменитость не смогла сдержать эмоций и призналась в своих вкусовых предпочтениях, указав на то, что "белорусская колбаса самая вкусная в мире".

Ольга Бузова призналась в любви к белорусской колбасе, а поблагодарила за "эти вкусняшки" Руслана Алехно. -0-