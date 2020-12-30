Ольга Бузова в крошечном бикини хвастается завтраком на Мальдивах - фото

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Бузова рассказала в личном Instagram, что уехала отдыхать на Мальдивы. Она активно делится в постах и сториз приятными моментами путешествия.

Внимание фолловеров привлекла фотография в крошечном купальнике во время завтрака. Ольга похвасталась шикарной формой - она похудела и светится от счастья.

Фанаты оставили множество восторженных комментариев и, конечно, не пожалели лайков.

Кстати, отдыхает Ольга в новом образе - перед поездкой она заплела косички.-0-