Ольга Бузова в новом платье нарвалась на критику юзеров Instagram

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась в Instagram новыми кадрами с закрытого ужина для звезд и получила в ответ шквал критики.

Артистка приняла участие в закрытом гала-ужине с другими звездами шоу-бизнеса, а для выхода в свет примерила интересное платье. Ольга Бузова выбрала стильный наряд в пол, а также с разрезом на бедре и вырезов в виде молнии на декольте. Многие впечатлились красотой артистки, однако самые внимательные заподозрили что-то неладное.

Пользователи присмотрелись и поняли, что наряд не подходит Ольге Бузовой по размеру. Платье висит на звезде, а также люди указали на "складки там, где их быть не должно". Реакция юзеров была разная, однако, если учесть, что ранее пользователей озадачила худоба телеведущей на новом фото в бикини, то в этом есть правда. -0-

Фигура Ольги Бузовой на новом фото в Instagram озадачила фанатов Знаменитость решила поделиться несколькими секретами своего отдыха и представила снимок в бикини.