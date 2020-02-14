Ольга Бузова в оригинальном наряде поздравила бойфренда с праздником

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ольга Бузова поделилась в Instagram новым снимком и вызвала у поклонников неоднозначную реакцию.

На фото звезда предстала в костюме соблазнительной медсестры, который, по всей видимости, предназначается для ее молодого человека Давида Манукяна. Артистка отметила его в посте и подписала фото: "А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось?"

Фото из Instagram

Новый пикантный пост вызвал у фанатов Ольги Бузовой неоднозначную реакцию. Кто-то отметил, что певица выглядит сногсшибательно, однако большинство фолловеров не разделили их мнение.

"Зачем такое выкладывать?", "Зачем это показывать на всю страну?", "Срамота какая, ужас", "Вот это поворот, если бы я так выставила, меня бы прибили", "Ужас просто, это надо было при себе оставить, а не на общее обозрение выставлять эти игрища!" - написали разочарованные подписчики в комментариях.-0-