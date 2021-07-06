Ольга Бузова вновь не постеснялась и опубликовала пикантный кадр

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый соблазнительный кадр.

Артистка предстала перед камерой в откровенном образе, примерив розовое бикини в тон волосам, которые были заплетены в две косы с разноцветными прядями. Дополнила образ Ольга Бузова черными ботинками с каблуком.

Ольга Бузова. Фото из Instagram

Звезда не постеснялась и опубликовала новый пикантный кадр после того, как многие пользователи выразили свое негодование. Юзеры оказались не в восторге от того, что Ольга Бузова часто размещает в социальной сети смелые кадры. "Для людей с "тонкой душевной организацией", - ловите кадр сбоку. И да, я горжусь собой и тем, что в 35 я так круто выгляжу", - дерзко ответила телеведущая фолловерам. -0-